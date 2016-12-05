据说上她的课263名学生从不逃课
大二学生潘宗宝告诉重庆晚报记者，课后，丁老师主动找我谈了很多次心，在了解我的心里顾忌后，用她工作后的亲身经历，告诉我团队协作能力的重要性。
新媒体
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中国传媒大学女生被害案：凶手被判死刑
法院审理查明，被告人李某某构成故意杀人罪。法院认为因李某某故意杀人行为的手段极其残忍，最终判决李某某死刑。
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这五类食物可以防癌！看看你每天都在吃吗？
2016-12-25 11:59 星期日
吃感冒药后追尾 处罚参照毒驾！
2016-12-25 12:02 星期日
300万宾利车 就这样被女司机撞墙了！
2016-12-25 12:10 星期日
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晚报影友会会员获2016年度重庆摄影成果展金奖
2016-12-26 22:26 星期一
巽寮湾首发团回渝，团友实拍美图告诉你：2999元，中国马尔代夫过暖冬真的不是梦！
2016-12-22 01:18 星期四
2999元，海边四星标准酒店吃住一个月，许你一个中国的马尔代夫之冬！
2016-12-05 14:21 星期一
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空姐面试官欲“潜规则”女考生 有聊天截屏
网上出现“海南航空招聘空乘人员面试考官以工作为筹码、欲潜规则女考生”的聊天截图，一石激起千层浪。
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脚冷全身冷 腰冷问题多 冬季保暖8个部位需注意
2016-12-25 12:19 星期日
冬季起床困难户 可能是抑郁找上了门
2016-12-25 12:16 星期日
雾霾天出门患结膜炎 隐形眼镜会吸雾霾？
2016-12-25 12:13 星期日
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看“风骚”大学老师 如何打开正经模式
2016-12-26 21:07 星期一
为了拯救“低头族”他们竟在轻轨上“这样做”
2016-12-26 20:34 星期一
文艺青年多个新去处 南滨路原•美术馆开业
2016-12-16 20:02 星期五
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终于知道为什么你的男朋友不是李敏镐了！
你梦想中的男朋友是不是这样的，个高肤白大长腿。你闺蜜的男朋友是不是这样的，帅气多金有才华
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市散文学会召开年会
2016-12-22 12:04 星期四
乘着故乡的翅膀飞翔——海娆和她的长篇小说《早安重庆》
2016-12-22 11:59 星期四
但远军《生死兄弟》研讨会在北京召开
2016-12-22 11:58 星期四
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2016-12-06 16:45生活美学家
分享意领馆见闻 看巴蜀小记者采访小记者
一场别开生面的“新闻会客厅”分享课堂，走进鲁能巴蜀中学小记者团——这也是重庆六一班走进鲁能巴蜀的第二堂课。交流分享的主题，是令大家倍感难忘的意领馆探访之旅。
2016-12-25 12:47六一班
看过来，马拉多纳团队的教练在重庆都教了啥？
日前，江北区校园足球教练员提高培训班在字水中学正式开班。来自马拉多纳国际足球俱乐部的两名南美外教在五天的时间里，为重庆基层足球人传授阿根廷的教学方式，分享他们的足球经。
2016-12-25 12:50运动场