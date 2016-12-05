穿行夜幕下的“夜猫子”
渝中区解放碑，重庆的地标，每天有无数游客来这里游玩。入夜后游人散去，却有另外一群人来到这里：他们身穿反光服，头戴安全帽，身背仪器，穿行于夜幕下，倾听这座城市的心跳，辨别地下水网的异响。
新媒体
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感谢你们的坚守 让渝途变愉途
昨前两日，重庆高速迎来春运高峰，连续两天全域车流超过100万辆。春运期间，成百上千万人通过重庆高速进出。是这群人的坚守，让旅途不至于变囧途，更让渝途变愉途。
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这五类食物可以防癌！看看你每天都在吃吗？
2016-12-25 11:59 星期日
吃感冒药后追尾 处罚参照毒驾！
2016-12-25 12:02 星期日
300万宾利车 就这样被女司机撞墙了！
2016-12-25 12:10 星期日
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晚报影友会会员获2016年度重庆摄影成果展金奖
2016-12-26 22:26 星期一
巽寮湾首发团回渝，团友实拍美图告诉你：2999元，中国马尔代夫过暖冬真的不是梦！
2016-12-22 01:18 星期四
2999元，海边四星标准酒店吃住一个月，许你一个中国的马尔代夫之冬！
2016-12-05 14:21 星期一
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空姐面试官欲“潜规则”女考生 有聊天截屏
网上出现“海南航空招聘空乘人员面试考官以工作为筹码、欲潜规则女考生”的聊天截图，一石激起千层浪。
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脚冷全身冷 腰冷问题多 冬季保暖8个部位需注意
2016-12-25 12:19 星期日
冬季起床困难户 可能是抑郁找上了门
2016-12-25 12:16 星期日
雾霾天出门患结膜炎 隐形眼镜会吸雾霾？
2016-12-25 12:13 星期日
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废品回收站走出艺术家 爱情曾“挽救”他的艺术人生
2017-01-02 10:04 星期一
看“风骚”大学老师 如何打开正经模式
2016-12-26 21:07 星期一
为了拯救“低头族”他们竟在轻轨上“这样做”
2016-12-26 20:34 星期一
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终于知道为什么你的男朋友不是李敏镐了！
你梦想中的男朋友是不是这样的，个高肤白大长腿。你闺蜜的男朋友是不是这样的，帅气多金有才华
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市散文学会召开年会
2016-12-22 12:04 星期四
乘着故乡的翅膀飞翔——海娆和她的长篇小说《早安重庆》
2016-12-22 11:59 星期四
但远军《生死兄弟》研讨会在北京召开
2016-12-22 11:58 星期四
送福利
重庆晚报拜年！300份福包送给你
赶个早，提个前，先来道声春节好撞好运，遇好事，道个吉祥和如意，祝你们新年拥有新气像！ 鸡年到了，想想没什么送给你们的，又不打算给你们太多——
2017-01-25 11:03生活美学家
四款活动总有一个适合你！
寒假中，六一班重拳出击，四大活动一起放送。科技创新的新能源汽车体验、集体出动学会独立的户外拓展、充满趣味的夜宿海洋馆、刺激激烈的橄榄球体验。
2017-01-06 18:38六一班
看过来，马拉多纳团队的教练在重庆都教了啥？
日前，江北区校园足球教练员提高培训班在字水中学正式开班。来自马拉多纳国际足球俱乐部的两名南美外教在五天的时间里，为重庆基层足球人传授阿根廷的教学方式，分享他们的足球经。
2016-12-25 12:50运动场