国家主席习近平发表二〇一七年新年贺词

[重庆房地产平稳健康发展问题] [2017年第一天这些法规实施] [新年前三天阴天为主伴有小雨

据说上她的课263名学生从不逃课

大二学生潘宗宝告诉重庆晚报记者，课后，丁老师主动找我谈了很多次心，在了解我的心里顾忌后，用她工作后的亲身经历，告诉我团队协作能力的重要性。

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    如果你热爱美食、美景、美物、有品味懂享受，并且有一群对生活品质有同样要求的小伙伴，欢迎你们加入重庆晚报生活美学家的团队里，用你们的文字来记录，用你们的图片去定格发生在我们身边的那些美好。

    2016-12-06 16:45

    生活美学家

  • 分享意领馆见闻 看巴蜀小记者采访小记者

    一场别开生面的“新闻会客厅”分享课堂，走进鲁能巴蜀中学小记者团——这也是重庆六一班走进鲁能巴蜀的第二堂课。交流分享的主题，是令大家倍感难忘的意领馆探访之旅。

    2016-12-25 12:47

    六一班

  • 看过来，马拉多纳团队的教练在重庆都教了啥？

    日前，江北区校园足球教练员提高培训班在字水中学正式开班。来自马拉多纳国际足球俱乐部的两名南美外教在五天的时间里，为重庆基层足球人传授阿根廷的教学方式，分享他们的足球经。

    2016-12-25 12:50

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