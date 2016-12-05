交巡警发布春节出行提示 26日下午起迎出城高峰

[重庆空气质量达良 放心出门转悠] [2016年审议通过31件法规] [2017年反腐有哪些新信号?

百年山城巷要消失？渝中区回应

“还剩17天!”望着巷尾醒目的红底白字，在渝中区山城巷住了近60年的彭大爷，最终还是搬到石板坡。

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    2016-12-06 16:45

    生活美学家

  • 四款活动总有一个适合你！

    寒假中，六一班重拳出击，四大活动一起放送。科技创新的新能源汽车体验、集体出动学会独立的户外拓展、充满趣味的夜宿海洋馆、刺激激烈的橄榄球体验。

    2017-01-06 18:38

    六一班

  • 看过来，马拉多纳团队的教练在重庆都教了啥？

    日前，江北区校园足球教练员提高培训班在字水中学正式开班。来自马拉多纳国际足球俱乐部的两名南美外教在五天的时间里，为重庆基层足球人传授阿根廷的教学方式，分享他们的足球经。

    2016-12-25 12:50

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